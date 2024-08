Esplosione in casa a Porto Cesareo, morto il 58enne. Grave la figlia

L'uomo, rimasto vittima di un'esplosione dovita a una fuga di gas, aveva ustioni su oltre il 60% del corpo. Rimane in condizioni gravissime la figlia 23enne; ferito ma non in condizioni critiche il fidanzato di quest'ultima. Il fatto è avvenuto la notte tra il 14 e il 15 agosto nel comune salentino

È morto Giuseppe Agostinaccio, l'uomo di 58 anni rimasto ferito la notte tra il 14 e il 15 agosto nell'esplosione dovuta a una fuga di gas in una casa a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Insieme a lui c'erano anche la figlia Irene, ancora in gravissime condizioni, e il fidanzato di quest'ultima, rimasto ferito ma non in condizioni critiche. La vittima non è sopravvissuta alle ustioni estese su oltre il 60% del corpo. La fuga di gas sarebbe partita da una bombola che alimentava l'impianto che è stato posto sotto sequestro e sul quale il magistrato di turno ha disposto una perizia.