Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali si dividono tra gli esteri e la politica interna. Mosca accusa gli Stati Uniti per l'attacco al ponte di Kursk, sostenendo che siano state impiegate armi americane; il governo Meloni è invece alle prese con la Manovra e il nuovo piano sui migranti. In Puglia atteso il vertice tra Salvini e la premier: in agenda balneari e Rai. Sulle prime pagine spazio anche al doppio 2-2 di Inter e Milan in Serie A