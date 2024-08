Cadavere a Roma Termini, treni sospesi e ritardi fino a 180 minuti

Il corpo senza vita di un giovane di circa 25 anni è stato trovato nei pressi della stazione della Capitale. La vittima non è ancora stata identificata e per favorire gli accertamenti giudiziari alcuni treni sono stati sospesi e altri subiranno ritardi. Per informazioni i passeggeri possono consultare il sito delle Ferrovie dello Stato

Caos alla stazione di Roma Termini. I treni nei binari dall'uno al dieci sono stati sospesi dalle 16.15 di questo pomeriggio per accertamenti dell'Autorità giudiziaria in seguito al ritrovamento del corpo di un giovane di circa 25 anni (e non di una donna come precedentemente riferito). Sul posto gli agenti della Polfer e della scientifica per i rilievi.

La nota di Trenitalia

Una nota di Trenitalia comunica ai passeggeri che la circolazione è ancora fortemente rallentata. Come si legge sul sito di FS, i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti e subire cancellazioni o variazioni. Nello specifico: alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e sulla linea Lenta tra Roma e Orvieto, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti; alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini. I passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. Per quanto riguarda i treni Intercity, si possono registrare tempo di percorrenza fino a 180 minuti e subire variazioni. Alcuni treni Intercity possono essere instradati tra Roma Ostiense e Napoli via Roma Casilina e non fermare a Roma Termini. Infine i treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti e subire limitazioni di percorso.