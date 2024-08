Bimbo annegato a Vico Equense, svolta l'autopsia. Domani i funerali

L'attesa per gli esiti dell'autopsia

Gli esiti dell'esame autoptico verranno rivelati nelle prossime settimane e serviranno per aiutare a far luce sui dubbi legati alla tragedia, a cominciare dalle possibili cause del decesso del piccolo. Il bambino, che sapeva nuotare, sarebbe stato notato rigido e immobile in acqua poco dopo essersi tuffato e, nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, non avrebbe mai ripreso coscienza. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Sorrento, non escludono al momento nessuna possibilità, compresa quella di un possibile malore avvenuto nell'immediatezza dell'ingresso del piccolo nella piscina dell'agriturismo. La stessa piscina è stata posta sotto sequestro.