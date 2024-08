Napoli, bimbo si tuffa in piscina agriturismo e annega a Vico Equense

Il piccolo, originario di Castellammare di Stabia, era nella struttura insieme ai genitori. Nonostante l’intervento dei presenti e i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato purtroppo niente da fare. Indagano i carabinieri

Un bambino di 7 anni è morto annegato, nel giorno di Ferragosto, dopo essersi tuffato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, in provincia di Napoli. Cosa sia successo è ancora in fase di accertamento, al momento si sa solo che il piccolo, originario di Castellammare di Stabia, è morto dopo un tuffo nella piscina della struttura e né l’intervento dei genitori né degli altri presenti è riuscito a salvargli la vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi e ascoltare il racconto dei testimoni.