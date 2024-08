Trieste, corpo di una donna 45enne trovato in un sottotetto

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nel pomeriggio di sabato nel sottotetto di un condominio in una zona centrale di Trieste. Sono ancora incerte le cause della morte e i carabinieri, che indagano sul caso, per il momento non escludono alcuna ipotesi. La vittima aveva 45 anni ed era di origini ucraine. Da circa un mese e mezzo era in carico al Consorzio italiano di solidarietà, che si occupa di immigrazione, ed era ospite di uno degli appartamenti messi a disposizione proprio dall'associazione.