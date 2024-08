Addio alla "Casalinga di Voghera", Paola Zanin Concati morta a 76 anni

La dedica della sindaca di Voghera

Dopo l'annuncio della morte di Paola Zanin Concati, la “Casalinga di Voghera”, è arrivato anche il messaggio di cordoglio della sindaca di Voghera, Paola Garlaschelli. “A me lo stereotipo della casalinga non ha mai rimandato un'idea di mediocrità ma, al contrario, l'idea di donne operose e dedicate alla serenità e al benessere della famiglia”, ha detto la prima cittadina. “Paola Zanin, in qualità di presidentessa delle Casalinghe di Voghera, è stata un faro di dedizione e forza. La sua passione per il miglioramento delle condizioni delle donne e il suo impegno instancabile per il bene della comunità hanno fatto di lei una figura ammirata e rispettata", ha aggiunto Garlaschelli. "L'impatto di Paola Zanin continuerà a vivere attraverso il suo lavoro e l'amore che ha condiviso con tutti noi", ha concluso la sindaca.



I messaggi di cordoglio

Tra i messaggi di cordoglio, anche quello di Elena Lucchini, assessora lombarda originaria di Voghera. "Paola che è stata per molti anni presidente dell'associazione delle casalinghe è divenuta un simbolo nella nostra città grazie alla grande dedizione e alla passione con cui ha rappresentato in tanti anni la categoria delle massaie del territorio – ha detto Lucchini - Un ruolo svolto con carisma e forza incarnando la geniale definizione coniata dal giornalista scrittore Alberto Arbasino: la "Casalinga di Voghera". Un'espressione che è ormai patrimonio nazionale ed evoca l'autentica concretezza delle donne lombarde, pratiche, genuine e operose. Valori di saggezza popolare".