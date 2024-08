Meteo, dopo il caldo a Ferragosto arriva il maltempo: ecco dove

Ecco, per domani 16 agosto, cosa ci riserva il meteo. Al Nord la giornata parte con nuvolosità irregolare in transito specie al Nord-Ovest e con locali piogge specie sulla Liguria. Nel corso della giornata l’instabilità potrebbe acuirsi con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale e con locali sconfinamenti specie sull'Emilia-Romagna. La sera può tornare la stabilità con una nuvolosità alternata a diffuse schiarite, eccezion fatta per alcuni residui sulle Alpi