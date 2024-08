Introduzione

In Italia temperature ancora bollenti ovunque, nelle giornate del 14 e 15 agosto. Ben 22 città su 27 sono nel livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. Poi è attesa una breve pausa: dalla Francia aria più fresca entrerà nel cuore dell’anticiclone. Arriveranno temporali e qualche grado in meno.