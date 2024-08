Vacanze in Puglia per Giorgia Meloni, la premier a Ceglie Messapica

La premier ha trascorso la notte all'interno della masseria Benefico, in provincia di Brindisi, dopo aver fatto tappa anche a Borgo Egnazia, lo stesso resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7. Insieme a lei in vacanza c'è anche la figlia Ginevra

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in vacanza in Puglia. La premier ha trascorso la notte all'interno della masseria Benefico nelle campagne di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Qui, Meloni trascorrerà qualche giorno di vacanza, dopo aver fatto tappa anche a Borgo Egnazia, resort di lusso che a giugno ha ospitato il G7.

Dopo la cena a Borgo Egnazia, la presidente del Consiglio si è trasferita, insieme alla figlia Ginevra, nella masseria, che dall'anno scorso sembra essere il buen retiro per rilassarsi durante le ferie estive da Palazzo Chigi. Ad accompagnare Meloni e la figlia, anche la sorella Arianna Meloni e il marito, il ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida. A trascorrere le vacanze in Puglia è anche il vicepremier Matteo Salvini, che starebbe invece soggiornando in Salento.