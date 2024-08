Genova, 16enne fa salire un ragazzo in casa e poi viene violentata

La studentessa ha raccontato tutto alla mamma ed è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera. Dell'aggressore, una recente conoscenza della ragazza, al momento non c'è nessuna traccia

Conosce un ragazzo mentre passeggia in centro a Genova con le amiche, lo invita a casa e guardare un film e lui abusa di lei contro la sua volontà. A denunciare l'episodio è stata la vittima della violenza, una ragazza di 16 anni che è stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove è attivo il centro diretto dal primario Paolo Cremonesi, punto di riferimento per le donne vittime di violenze

La ragazza non è ancora stata interrogata

Il personale sanitario, dopo i riscontri medici, ha immediatamente avvisato la polizia che ha fatto scattare le indagini per risalire all’autore della violenza. Nei confronti della ragazzina invece è stato subito attivato il protocollo “Codice rosso”. Secondo quanto si apprende, la 16enne è ancora sotto shock e per questo motivo non sarebbe ancora stata interrogata dalla polizia