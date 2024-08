Delitto Sharon Verzeni, si attende esito esami del dna

Gli inquirenti, che indagano da ormai quasi due settimane sperano che chi ha ucciso Sharon Verzeni abbia lasciato il suo Dna sulla vittima. Il risultato degli esami potrebbe far luce su un omicidio piuttosto complesso da risolvere, benché avvenuto in mezzo alla strada, per l'assenza di testimoni e per il fatto che, dopo aver colpito con quattro profonde coltellate la barista di 33 anni, l'assassino sembra essersi volatilizzato nel nulla.

I punti oscuri dell'indagine

Non ci sono certezze. L’assassino potrebbe essere passato attraverso alcune proprietà private: ma lo avrà fatto volutamente, per evitare la videosorveglianza, oppure per pura combinazione? E, ancora: chi ha ucciso Sharon Verzeni voleva colpire proprio lei, oppure ha agito a caso? Nel paese bergamasco - ottomila abitanti - c'è qualche problema di ordine pubblico, ma si tratta di spaccio e microcriminalità, situazioni dunque ben distanti da un accoltellamento mortale in mezzo alla strada.