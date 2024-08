Brindisi, esplosione in un trullo: un ferito. Si scava tra macerie

Esplosione a Cisternino in provincia di Brindisi dove è crollato parzialmente un trullo, tipica costruzione di campagna all'interno del quale c'era una coppia. L'uomo si trova sotto le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per liberarlo: hanno individuato l'area tra le macerie dove potrebbe trovarsi. Oltre ai vigili del fuoco, è intervienuto il personale della protezione civile e dei carabinieri. La donna invece è stata rinvenuta, ferita, e trasportata d'urgenza in ospedale. Alla base del crollo, stando alle prime indicazioni, potrebbe esserci una fuga di gas. Dopo la deflagrazione il trullo ha subito danni ingenti, con alcune parti completamente crollate.