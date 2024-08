Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Attesa per la tradizionale notte delle stelle cadenti. Ma gli esperti avvisano: il picco di questo sciame meteorico non coinciderà con la notte di San Lorenzo, tradizionalmente associata a questo evento, ma è previsto qualche giorno dopo, il 12 agosto. Magari nel bel mezzo di una “notte tropicale”.

Dopo il crollo di un ballatoio alla Vela Celeste di Scampia che ha causato due morti e diversi feriti, tra cui anche bambini, arriva il via libera del Consiglio dei ministri per un nuovo decreto che tra le misure prevede anche un contributo per gli abitanti sfollati delle Vele.

Riflettori anche sul nuovo anno scolastico che vede l’introduzione di un nuovo insegnamento. Le parole del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: “Coerentemente con il nostro dettato costituzionale, le Nuove Linee Guida promuovono l’educazione al rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali valorizzando principi quali la responsabilità individuale e la solidarietà, la consapevolezza di appartenere ad una comunità nazionale, dando valore al lavoro e all’iniziativa privata come strumento di crescita economica per creare benessere e vincere le sacche di povertà, nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita”.

Elezioni USA. Mentre si rincorrono le notizie sul dibattito tv più atteso dagli americani, con un faccia a faccia tra Donald Trump e Kamala Harris il prossimo settembre, la candidata democratica ha scelto il suo vice.

Elon Musk trasferisce la sede di X e della sua società spaziale SpaceX, proprio mentre il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato, durante una manifestazione in suo favore a Caracas, che uno dei principali social network del momento è stato "rimosso dalla circolazione" per 10 giorni.

Olimpiadi ormai agli sgoccioli, con la prima medaglia per l'Italia dell'atletica leggera ai Giochi di Parigi 2024 vinta da Mattia Furlani, che si è aggiudicato il bronzo (LO SPECIALE) .

Infine, agosto rovente per gli amanti del gossip, con una delle coppie più amate dalle star system hollywoodiano ai ferri corti, secondo quanto riportato dalla stampa americana.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24