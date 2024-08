Salento, sub trovato morto a cinque miglia dalla costa

L'uomo originario di Torre Pali, è stato trovato morto a cinque miglia dalla costa di Lido Marini dopo essere scomparso durante un'immersione a Torre Mozza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente ascolta articolo

Una giornata di immersione si è trasformata in tragedia per un sub di 55 anni originario di Torre Pali. L'uomo, insieme ad alcuni amici, si era recato sul litorale di Torre Mozza, vicino a Lido Marini, per una consueta immersione nelle acque cristalline del Salento. L'allarme è scattato intorno alle 17, quando gli amici, non vedendolo riemergere, hanno avvisato le autorità competenti.

INTERVENTO DELLE AUTORITÀ In pochi minuti, gli uomini della Capitaneria di Porto, insieme ai sommozzatori di Gallipoli e Bari, si sono mobilitati per le operazioni di ricerca. L'intera area costiera, che si estende da Lido Marini a Torre Vado, è stata setacciata con ogni mezzo a disposizione, ma la speranza di ritrovare l'uomo ancora in vita si è purtroppo spenta rapidamente.