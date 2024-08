Viareggio, tartaruga liuto ritrovata morta in mare

Cinema

Il 23 maggio si celebra questa specie millenaria, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle sue condizioni e di promuovere azioni concrete per la salvaguardia. Nel corso degli anni, questi animali sono stati al centro di diversi film: a volte simbolo di saggezza, forza e resilienza come Oogway, altre volte cattive come Bowser, altre volte ancora avventuriere come Sammy o guerriere come le Ninja. Ecco una carrellata delle tartarughe più celebri al cinema e in tv