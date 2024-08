Valerio Bianchi in coma dopo incidente a Zante, pronto volo di Stato

Palazzo Chigi ha predisposto tutto il necessario per trasportare in Italia il ventiduenne di Marino ricoverato in gravissime condizioni nell'ospedale Agios Savvas di Atene dopo un incidente con il quad sull’isola di Zante. Tuttavia, prima di procedere con l’operazione occorrerà la certificazione al trasporto dei medici greci, che attesti che Bianchi è nelle condizioni di volare e di sostenere il viaggio fino a Roma ascolta articolo

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è pronto a firmare l'autorizzazione per un volo di Stato destinato a riportare in Italia Valerio Bianchi, attualmente in coma in Grecia. Tuttavia, l'operazione potrà essere avviata solo una volta ottenuto il certificato medico ellenico che attesti la possibilità di imbarcare il giovane in tutta sicurezza. Questa informazione è stata resa nota da fonti di Palazzo Chigi.

LA RICHIESTA DELLA FAMIGLIA La famiglia di Valerio, nei giorni scorsi, si è rivolta al governo italiano per richiedere un intervento urgente. In risposta, il governo ha dichiarato la propria disponibilità a mettere a disposizione un volo di Stato con personale sanitario a bordo non appena i medici greci forniranno il nulla osta necessario per il trasporto. La tempestiva autorizzazione da parte delle autorità italiane dipenderà quindi dalla valutazione dei medici greci che stanno attualmente curando Valerio.