In coma dopo incidente a Zante, Valerio Bianchi rientrato in Italia

In assenza di una dichiarazione di trasportabilità, il volo di Stato è sfumato. Così la famiglia del giovane ferito sul quad ha optato per una compagnia privata che gestisce voli sanitari in aeroambulanza per riportare il ragazzo in Italia

Valerio Bianchi ha fatto il rientro a Roma la sera di mercoledì 8 agosto. Sono stati i genitori a pagare l'aeroambulanza che lo ha trasportato in Italia, non più quindi un volo di Stato. Il ragazzo, 22enne di Marino, Comune dei Castelli romani, era in vacanza a Zante, isola della Grecia, quando ha avuto un incidente con il quad ed è caduto in un dirupo. Portato in ospedale, l'Agios Savvas di Atene, era poi finito in coma per i gravi traumi riportati.