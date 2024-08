Pavia, 18enne trovata morta accanto a un'amica in arresto cardiaco

La scoperta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, alla periferia della città. Vicino alla vittima, c’era una 17enne che è stata rianimata sul posto e trasportata al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono gravi ma in miglioramento

Si indaga per capire cosa sia successo alla periferia di Pavia la scorsa notte. Una ragazza di 18 anni (non diciassettenne, come inizialmente riferito) è stata infatti trovata morta, in via Bonomi, poco prima delle 2 del mattino. Accanto a lei, un'amica di 17 anni è stata scoperta in arresto cardiaco. Gli operatori sanitari, intervenuti prontamente, sono riusciti a rianimarla sul posto prima di trasportarla d'urgenza al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni rimangono critiche.