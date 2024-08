Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 agosto: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali si dividono tra Medioriente e Olimpiadi: per quanto riguarda il primo tema, ci si aspetta l'attacco dell'Iran contro Israele spalleggiato da Hezbollah, mentre per il secondo ci sono le medaglie di Maggetti (oro nel windsurf) e Musetti (bronzo nel tennis). Grande attesa per Jacobs. Poi l'offerta in denaro dell'Iba alla pugile Carini (che rifiuta). Infine, la stretta da settembre sugli affitti brevi