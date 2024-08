Introduzione

Aumentano i casi di detenuti che si tolgono la vita negli istituti penitenziari: ad oggi sono 61, uno ogni tre giorni, e ad oggi sono oltre 600 le persone che hanno perso la vita in carcere. L'età media dei suicidi è di circa 40 anni, ma il bollettino mortale conta un ultrasessantenne e sei ragazzi. Nel recente focus del Garante dei detenuti emerge che circa una persona su due si è tolta la vita nei primi sei mesi di detenzione: di queste sei entro i primi 15 giorni, tre delle quali addirittura entro i primi cinque dall'ingresso. Solo circa il 38% dei morti risulta condannato in via definitiva.

Sempre secondo i dati resi noti dal Garante dei diritti dei detenuti, sono 61.140 i detenuti presenti nelle carceri italiane: i posti regolarmente disponibili ammontano a 46.982, rispetto alla capienza regolamentare di 51.269, per un indice di sovraffollamento del 130,06% a livello nazionale. Sono 150 (pari al 79%) gli istituti con un indice di affollamento superiore al consentito che in 50 casi risulta superiore al 150%, con il picco record del 231,15% per l'istituto milanese di San Vittore.