Lugo, arrestato piromane: ha bruciato 16 auto in 2 mesi

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Lugo, in provincia di Ravenna, con l'accusa di aver incendiato senza motivo diverse auto, almeno 16, parcheggiate negli ultimi mesi. L'episodio più recente è avvenuto la scorsa notte, quando due automobili sono state incendiate vicino a via Risorgimento. Nella sua casa, i militari hanno trovato tutti gli strumenti necessari per appiccare il fuoco.

Il sindaco: "Vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte"

"Finalmente la notizia che tutti aspettavamo da oltre due mesi: i Carabinieri mi hanno confermato di aver individuato e arrestato il responsabile degli incendi alle auto", ha commentato sui social la sindaca di Lugo Elena Zannoni . "Dopo l’ennesimo episodio, il sesto, avvenuto questa notte in via Risorgimento e altre due auto completamente distrutte, vorrei esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e condividere il sollievo per quella che sembra essere la fine di un incubo per la nostra città", ha spiegato ancora. "In attesa di maggiori informazioni - ha concluso - che verranno diffuse da parte dei Carabinieri e della Procura in giornata, ci tengo a ribadire che non si è trattato di criminalità organizzata e a ringraziare tutte le forze dell’ordine, il Prefetto, la Polizia locale della Bassa Romagna e tutti i cittadini lughesi che hanno collaborato al raggiungimento di questo atteso epilogo".