Napoli sfida la sosta selvaggia: sanzionati 44 veicoli

Tolleranza zero contro la sosta selvaggia. I controlli a tappeto sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia Napoli centro che insieme al personale dell’ufficio rimozione veicoli della polizia locale partenopea hanno setacciato il quartiere Avvocata nella zona di via Tommasi e aree limitrofe. Quattro mezzi sono stati sequestrati e rimossi perché senza assicurazione. Sanzionati, inoltre, altri 40 veicoli in divieto di sosta e 4 centauri che guidavano senza casco