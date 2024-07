Introduzione

Lo scorso mese, una ragazza di 19 anni è deceduta in Costa Rica a causa di una malattia parassitaria provocata dalle larve di una mosca carnivora. È stato il primo decesso umano attribuito all’infezione da "New World Screwworm" (letteralmente "verme a spirale del Nuovo Mondo", in riferimento alla fase larvale e alla capacità di penetrare in profondità come una vite), segnalato in Costa Rica dagli anni '90. Queste "mosche assassine", scientificamente note come Cochliomyia hominivorax, solitamente attaccano bestiame e animali domestici e raramente gli esseri umani. In Italia non vi sono ancora notizie della presenza della Cochliomyia hominivorax, poiché questo insetto vive in ambienti molto caldi. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla malattia parassitaria provocata dalle larve di queste mosche, dai sintomi alle misure di prevenzione.