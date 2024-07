Roma, incendio vicino alla città giudiziaria: operazioni in corso

Un incendio è divampato oggi dietro la Corte d’Appello di Roma. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme, deflagrate intorno all'ora di pranzo. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i carabinieri della Compagnia Trionfale, è intervenuto anche un elicottero che, al momento, sta sorvolando l'area sganciando carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario.

L'incendio

Già questa mattina, nell’area alle spalle della città giudiziaria si era sviluppato un piccolo rogo, nell'area verde, che è stato subito domato dai vigili del fuoco. Ora, la procura di Roma ha effettuato un sopralluogo in via Romeo Romei, dove è in corso il rogo. Il magistrato attende nelle prossime ore un’informativa dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine per ricostruire l’origine dell'incendio.