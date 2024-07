Incendio sul Vesuvio, colonna di fumo nero visibile anche da Napoli

Ancora fiamme nelle aree protette del parco nazionale. La zona è la stessa dove ieri si è verificato un rogo che ha tenuto impegnate per ore le squadre intervenute sul posto. Evacuate due abitazioni

Un nuovo incendio sta interessando le aree protette del Parco Nazionale del Vesuvio, nella stessa zona colpita dalle fiamme ieri che hanno impegnato a lungo le squadre di soccorso. L'incendio è divampato in via Fosso Bianco, nel quartiere Cappella Bianchini, vicino al casello autostradale di Torre del Greco. Il fumo prodotto dal rogo è visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Fiamme ripartite da focolai di ieri non ancora spenti

Sul posto sono in azione quattro squadre dei Vigili del Fuoco supportate da altre dei volontari della protezione civile regionale. Al lavoro anche due elicotteri regionali, due mezzi aerei nazionali e ne è in arrivo un terzo, la cui richiesta al Dipartimento di Protezione civile è stata supportata dal prefetto durante la riunione del Ccs. L'incendio sembra essere ripartito da alcuni focolai non completamente estinti ieri, e le fiamme stanno progredendo a causa del vento presente nella zona.