L'ultimo weekend di luglio è stato - per ora - il più caldo di tutto il 2024, non solo nelle regioni meridionali ma anche al Nord. In precedenza, le ondate di calore provenienti dall'Africa avevano interessato meno il settentrione, ma nell'ultimo fine settimana si sono estese colpendo soprattutto l'Emilia-Romagna, con picchi fino a 39 gradi. L'anticiclone africano ha portato una giornata da bollino rosso in 6 città, con allerta massima per il caldo: Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti e Roma

Per approfondire: Meteo, inizio settimana rovente con punte di 40°C: le previsioni di lunedì 29 luglio