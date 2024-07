Montagna, escursionista travolta da un masso muore nel bellunese

Il tragico incidente è avvenuto nella parte alta del Vallon del Froppa. Nel tardo pomeriggio di domenica la centrale del 118 è stata allertata da un gruppo di escursionisti in stato di shock dopo che una loro compagna era stata travolta da una scarica di sassi. Difficile il recupero della salma

Una donna ha perso la vita nel Bellunese mentre ieri scendeva lungo il Vallon del Froppa assieme a cinque amici dopo essere stata investita da un masso, che si è staccato dalla parete soprastante. Nel tardo pomeriggio di domenica la centrale del 118 è stata allertata da un gruppo di escursionisti in stato di choc dopo che una loro compagna era stata travolta da una scarica di sassi. Con difficoltà nella comunicazione, dalle prime informazioni si parlava di Forcella Baion e del più distante Bivacco Fanton. Mentre venivano attivati il soccorso alpino di Pieve di Cadore e del Centro Cadore, è subito decollato un elicottero che ha effettuato una ricognizione in presenza di nubi e che ha poi individuato il punto dell'incidente sotto Forcella Marmarole, nella parte alta del Vallon del Froppa. È stato quindi sbarcato il tecnico di elisoccorso, poi l'elicottero è volato a imbarcare un primo soccorritore di Pieve di Cadore, e di seguito altri due, in supporto alle operazioni.