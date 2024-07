Mostro di Firenze, trovato Dna sconosciuto su un proiettile

Mondo

L'89enne ‘mostro’ dell’incesto con la figlia Elisabeth, sua schiava per 24 anni nella cantina della sua casa ad Amstetten in Austria, era stato rinchiuso in un istituto per criminali mentalmente anormali, ora un centro terapeutico forense. La decisione è stata presa ieri e comunicata questa mattina dal tribunale di Krems an der Donau