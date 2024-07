Napoli, campi estivi fino a settembre con Città della Scienza

Per tutti i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni si rinnova il programma di attività ludico-scientifiche, laboratori didattici, giochi di movimento, momenti di socializzazione e anche sessioni di yoga

Quest’estate, Città della Scienza invita famiglie e appassionati di tutte le età a esplorare il mondo della scienza attraverso un programma estivo ricco di attività interattive e spettacoli scientifici. Il palinsesto estivo proseguirà fino al 15 settembre: il museo si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove la curiosità diventa protagonista, per un intrattenimento intelligente. La città di Napoli offre un'ampia varietà di esperienze ai turisti grazie ad un immenso patrimonio artistico, culturale e paesaggistico: considerando il trend turistico in forte crescita Città della Scienza resta aperta anche ad agosto per accogliere, cittadini, turisti e tutti coloro che - appassionati di scienza e non solo - scelgono una offerta scientifica museale interattiva, che consente di imparare divertendosi.

Le parole del presidente Villari

"Annunciamo con soddisfazione che Città della Scienza resterà aperta anche ad agosto, offrendo ai ragazzi, alle famiglie e ai turisti un'estate ricca di scoperte, divertimento e nuove esperienze all'insegna della scienza e della tecnologia" - dichiara il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari - "Il nostro museo è un luogo unico e anche durante l’estate, che è un momento di svago, si può scegliere per i nostri ragazzi, un divertimento al tempo stesso educativo. Un'occasione di crescita, dove i bambini scoprono la bellezza e l'importanza della scienza in modo interattivo e coinvolgente. Città della Scienza, da anni impegnata nella divulgazione scientifica attraverso attività espositive e didattiche, rappresenta un modello d'eccellenza in Italia ed è riuscita a mantenere un alto livello di interesse da parte del pubblico - con i suoi 200mila visitatori all’anno - grazie a diversi fattori: la continuità nelle attività educative; il rinnovamento dell'offerta per rimanere al passo con i tempi, e un linguaggio chiaro e comprensibile, così da essere accessibile a tutti”.

L'edizione 2024

Città della Scienza propone un’estate all’insegna della scoperta con visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla mostra “Insetti & Co.”; science show esperimenti interattivi e spettacoli al Planetario. L’apertura è prevista dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 16, con chiusura nella settimana di Ferragosto (dal 12 al 19 agosto). Città della Scienza annuncia che l’edizione 2024 dei Campi Estivi si protrarrà anche a settembre, nella settimana dal 2 al 6. Per tutti i bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni si rinnova il programma di attività ludico-scientifiche, laboratori didattici, giochi di movimento, momenti di socializzazione e anche sessioni di yoga.