Maxi incendio a Roma, nessun ferito e 20 evacuati. FOTO

Maxi incendio di sterpaglie in zona Ponte Mammolo a Roma , sono state coinvolte alcune baracche. Gli occupanti sono riusciti a uscire da soli, tranne una persona che è stata aiutata ad uscire dai soccorritori. L'incendio è divampato a ridosso di via degli Almerini e sul posto vigili del fuoco, polizia, protezione civile e polizia locale che ha chiuso un tratto di strada. Una colonna di fumo si è sollevata sulla zona ed è ben visibile in diversi quartieri. Per il fumo, a scopo precauzionale, sono stati evacuati venti ospiti di un albergo vicino ma non si registrano al momento feriti.