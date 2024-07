Fasano, 25 enne morta dopo caduta ascensore: scattano misure indagati

La misura del gip

In particolare, il gip ha applicato la misura, richiesta dalla procura, per l'amministratore di condominio e per responsabile tecnico della società di manutenzione degli ascensori, accusati di omicidio colposo. Stesso reato viene contestato anche agli altri due indagati. Nel provvedimento cautelare del gip è evidenziata la sussistenza di una serie di indizi a carico degli indagati perché ritenuti responsabili, per le proprie competenze, di "grave negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza della normativa e degli obblighi contrattuali posti a base della regolare manutenzione dell'impianto ascensore del condominio" per non aver impedito, "omettendo scientemente di effettuare le necessarie riparazioni ovvero di mettere in sicurezza l'ascensore e comunque di inibire l'uso dello stesso a fronte della più volte accertata difettosità della chiusura delle porte dei piani".