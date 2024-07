Le indagini sono partite dalla denuncia di alcune vittime. Gli abusi sessuali contestati all'indagato sarebbero avvenuti durante gli shooting fotografici, in cui convinceva le ragazze ad assumere pose sempre più provocanti e sessualmente esplicite

Avrebbe adescato ragazze, anche giovanissime, su internet promettendo loro un futuro nel mondo della moda o dello spettacolo e offrendosi come agente con la prospettiva di curare la loro immagine attraverso un book fotografico. Un uomo di 42 anni è finito in carcere per pornografia minorile, violenza sessuale aggravata e detenzione di materiale pedopornografico. A scoprire gli abusi sono stati gli agenti della squadra mobile di Cagliari che hanno arrestato il 42enne residente nel Cagliaritano.