Venezia, barca va contro una briccola: morto il conducente

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a causa dell'urto di una barca contro una "briccola" della laguna di Venezia, un palo da ormeggio, avvenuto nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione del natante alla deriva, che girava su se stesso davanti all'isola di Sacca Fisola. Dai primi accertamenti è emerso che la barca era andata a impattare contro uno dei pali per l'ormeggio. Sul posto si sono recate due autopompe lagunari, la motobarca della Marittima e i sommozzatori, arrivati da Vicenza.

La dinamica

I pompieri sono riusciti a salire a bordo e a riprendere il controllo della barca, rinvenendo all'interno due persone. Sono stati prestati i primi soccorsi, con le operazioni di rianimazione cardiopolmonare all'uomo, fino all'arrivo dei sanitari del Suem, che però hanno solo potuto constatare la sua morte. La donna è stata trasferita in idroambulanza in ospedale. Il personale ha poi effettuato una perlustrazione della zona, per escludere il coinvolgimento di altri natanti. Sul posto le forze di polizia e la Capitaneria di porto per ricostruire la dinamica del sinistro.