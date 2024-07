Roma, avvocato pestato perché ha chiesto di mettere guinzaglio al cane

"Il suo cane è senza guinzaglio". Pronuncia queste poche parole e viene preso a calci e pugni in strada. Il malcapitato è un avvocato romano che, attorno alle 12.30 di domenica, nel quartiere Balduina della Capitale, è stato attaccato da un ragazzo dopo che lo aveva rimproverato perché il suo animale era libero e senza museruola in un locale pubblico. L’avvocato stava pranzando con la famiglia quando il giovane è entrato accompagnato dal cane, sono iniziati a volare degli insulti e nel momento in cui l’uomo è uscito per chiamare il 112, è stato aggredito. Sul posto è poi intervenuta la polizia ma finora non è stato possibile rintracciare il ragazzo.