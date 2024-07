Spoleto, uomo ucciso a coltellate in strada: un arresto

Un uomo di 28 anni è stato accoltellato in strada a Spoleto nella serata di sabato ed è poi morto in ospedale. Un altro è stato subito bloccato dai carabinieri e portato in caserma. L'ipotesi al vaglio degli investigatori è che si sia scatenata una lite al culmine della quale sarebbe avvenuto il ferimento mortale, nei pressi di un'abitazione. Il 28enne avrebbe cercato di allontanarsi a piedi, per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo e dei passanti avrebbero dato l'allarme. Le indagini, guidate dal procuratore capo Claudio Cicchella, hanno portato al ritrovamento di un coltello da cucina che si ritiene essere l'arma del delitto e all'arresto di un 42enne, di origini albanesi e con precedenti, ritenuto responsabile dell'accoltellamento. L'uomo è stato sottoposto a libertà vigilata ed è accusato di omicidio colposo.