Torino, giornalista de La Stampa aggredito da militanti di destra

Il cronista Andrea Joly è stato preso a calci nella serata di ieri in via Cellini, all'esterno dell'Asso di Bastoni, un circolo frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra. Il sindaco: "Accertare al più presto le responsabilità"

A Joly, stando a quanto riferisce La Stampa, è stato intimato di consegnare lo smartphone, quindi lo hanno minacciato eaggredito, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Il giornalista si è fatto medicare in ospedale. Le indagini sono affidate agli agenti della Digos della polizia che in queste ore stanno analizzando i filmati per cercare di identificare gli autori dell'aggressione, viene riferito.

Un giornalista del quotidiano La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito a Torino, dove nella tarda serata di ieri è stato preso a calci in via Cellini, all'esterno dell'Asso di Bastoni, un circolo frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra. La notizia è riportata sul sito online e sui profili social del quotidiano torinese. Un filmato girato dal cronista stesso immortala il momento in cui gli attivisti lo avvicinano chiedendogli "Sei dei nostri?".

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Esprimiamo solidarietà al giornalista del quotidiano La Stampa che stanotte è stato aggredito da alcune persone vicine a Casa Pound mentre cercava di documentare un evento che le vedeva protagoniste. Episodi di violenza e vile aggressione come questo, di cui mi auguro vengano accertate al più presto le responsabilità, non devono avere spazio nella nostra città", le parole del primo cittadino.

Cirio: “Violenza inaccettabile”



Parole di solidarietà sono arrivate anche dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Desidero esprimere piena solidarietà al giornalista e a tutta la redazione per l'aggressione subita. La violenza è inaccettabile e va condannata sempre e con nettezza, da qualsiasi parte provenga, e mi auguro che vengano presto accertate le responsabilità”, ha riferito. "Al cronista Andrea Joly che conosco personalmente e di cui apprezzo il lavoro sottolinea ho voluto confermare poco fa il mio incoraggiamento e gli auguri di pronta guarigione oltre alla garanzia che, per parte nostra, la libertà di stampa sarà sempre considerata un caposaldo della nostra democrazia e difesa da ogni attacco”, ha concluso.



Appendino: “Individuare presto chi ha aggredito giornalista”



"Aggredire un giornalista che sta facendo il suo lavoro esce da ogni logica civile e democratica”, ha scritto in un post su X la vicepresidente M5s ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, commentando quanto accaduto e esprimendo "solidarietà e vicinanza" al giornalista. "Mi auguro che vengano individuati e processati quanto prima i responsabili di questa gravissima violenza".



Grimaldi: “Sciogliere associazioni che si richiamano al fascismo”



In merito all’episodio è intervenuto anche Marco Grimaldi parlamentare torinese dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Dopo le aggressione agli studenti e coppie gay ora arrivano quelle ai giornalisti. Ci deve scappare il morto per iniziare ad andare oltre a qualche dichiarazione di circostanza?”, ha dichiarato, per poi sottolineare: “Esprimiamo forte preoccupazione per il clima del Paese in cui le organizzazioni che si richiamano al fascismo si sentono legittimate all'uso della violenza”. “Oltre a esprimere la nostra solidarietà al giornalista de La Stampa Andrea Joly, aggredito mentre faceva il suo lavoro, chiediamo a tutte le istituzioni, e al Governo di procedere allo scioglimento delle organizzazioni che si macchiano del reato di apologia al fascismo”, ha concluso.



Magi: “Violenza cresce”. Russo (Fi): “Attentato a libertà di tutti”



"Gravissimo che cerchino di intimidire la libera stampa e i giornalisti indipendenti ed è gravissimo che questi episodi di violenza avvengano sempre più spesso. Probabilmente è la sensazione di impunità e di tolleranza verso questi atteggiamenti…”, ha commentato il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera, su X, ha sottolineato come aggredire un giornalista significhi “attentare alla libertà di tutti”. “Solidarietà ad Andrea Joly e a tutta la redazione del quotidiano La Stampa. Siamo sicuri che le forze dell'ordine individueranno prontamente i responsabili dell'accaduto”, ha aggiunto.



Fornaro: “Mettere fuori legge CasaPound”



"Solidarietà piena al giornalista de "La Stampa" è stata espressa, in una nota, anche dall'on. Federico Fornaro, dell'Ufficio di presidenza del PD alla Camera dei Deputati. “L’ennesimo episodio violento e di attacco alla libertà di stampa che caratterizza la storia di questa organizzazione di chiaro stampo neofascista. Ogni giorno che passa dalla messa fuori legge di Casa Pound è un giorno di troppo".



Odg Piemonte e Subalpina: “Clima ostile”



In una nota congiunta, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e l'Associazione Stampa Subalpina hanno espresso solidarietà al collega Andrea Joly. “La sua aggressione è l'ennesimo segnale del clima ostile e insofferente nel nostro Paese (ma non solo) verso i giornalisti e il loro lavoro di racconto della realtà. Il crescente astio per l'informazione libera e corretta sfocia sempre più spesso in aggressioni fisiche ai giornalisti, un metodo che riporta ad altre buie stagioni della nostra storia”, si legge nel comunicato. "Oltre a condannare questi episodi - prosegue la nota - Odg e Subalpina si fanno portavoce di un confronto serrato con la politica e la società civile per poter continuare ad esercitare senza se e senza ma la vera funzione del giornalismo, l'informazione sentinella di democrazia e chiedono che sull'episodio sia fatta al più presto luce, individuando i responsabili".