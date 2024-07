Polizia locale aggredita a Milano, obbligo di firma per tre giovani

Sono nove gli agenti dalla Polizia locale che sono stati portati in ospedale dopo un'aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, in via della Chiesa Rossa a Milano, davanti a un bar. Il referto per quattro agenti rimasti contusi parla di tre giorni di prognosi, per altri quattro di cinque giorni, per un nono di dieci. Per questo, il giudice ha convalidato gli arresti di tre giovani, due ragazzi di 20 anni con precedenti e una ragazza di 21 anni incensurata, accusati di resistenza, lesioni e danneggiamento. Per loro è stato disposto l’obbligo di presentarsi alla Polizia giudiziaria tre volte alla settimana.