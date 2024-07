Introduzione

In dieci anni in Italia sono decedute per annegamento 3.760 persone. Fra queste 429 erano bambini e ragazzi. In vista della Giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento - 25 luglio - gli esperti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma forniscono le indicazioni per ridurre al minimo i rischi legati a questo fenomeno. Sorveglianza, prevenzione e rispetto delle regole sono i tre fattori più importanti da tenere a mente.

Ci sono poi alcune accortezze specifiche, come coprire le piscine che non sono utilizzate e controllare la temperatura dell’acqua. Se è troppo fredda, infatti, potrebbe provocare episodi di vasocostrizione e aumentare il rischio di malori o mancamenti