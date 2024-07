Incidenti sul lavoro, due operai morti in Toscana e Sardegna

Le morti sul lavoro

In particolare ha perso la vita un operaio di 54 anni, morto in un cantiere edile a Massa Marittima dopo esser precipitato da un'altezza di circa 10 metri. L'uomo è stato subito soccorso dai colleghi e poi dal 118 ma nonostante i tentativi di rianimarlo è deceduto. Per far chiarezza sulla tragedia è stato già avviato un sopralluogo del personale del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Sud Est. L'altro incidente è occorso, nella giornata di ieri, ad un operaio che stava lavorando ad un collegamento idrico nelle campagne di Santadi, in Sardegna, quando è stato colpito al petto da una chiave inglese. L'uomo, 45 anni ed originario di Cossoine (Sassari), era residente da anni a Olbia. I colleghi lo hanno subito soccorso e il personale del 118 lo ha trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari ma poi, in tarda serata, la situazione si è aggravata e per l'operaio non c'è stato niente da fare.