Incendio a Ferrara in una fabbrica di plastica: due feriti gravi

Grave incidente sul lavoro a Fiscaglia, in provincia di Ferrara, dove un esplosione ha causato un incendio in una fabbrica che lavora materiale plastico. Cinque dipendenti dell'azienda, la Alipar di Migliarino di Fiscaglia, sono rimasti feriti. Tre non sarebbero gravi, mentre due sono stati trasportati in elisoccorso, uno all'ospedale Maggiore di Bologna e l'altro (che si trova in pericolo di vita) al Centro grandi ustionati all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e 118. L'abitazione confinante alla ditta è stata precauzionalmente evacuata. Le cause sono in corso di accertamento da parte di carabinieri di Portomaggiore e dei vigili del fuoco.