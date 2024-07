Francesca Deidda, bite e sangue trovati su roccia sono i suoi

Gli effetti personali della donna, sparita nel nulla lo scorso maggio, erano stati trovati la scorsa settimana vicino a un torrente in secca in località San Priamo a Sinnai, nel sud Sardegna. Trovati anche frammenti di una felpa, un accappatoio e un beauty. Resta in carcere il compagno Igor Sollari, accusato del suo omicidio. Il 23 luglio l'udienza di Riesame

Le tracce di sangue e il bite dentale ritrovati la scorsa settimana tra le campagne di San Priamo nel territorio di Sinnai, a ridosso della vecchia Orientale Sarda, sono di Francesca Deidda, la 42enne sparita da maggio da San Sperate (Sud Sardegna). Erano stati recuperati vicino insieme ai frammenti di una felpa, un accappatoio e un beauty. La Procura resta convinta che la donna sia stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni, che al momento resta in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La conferma che il sangue e gli effetti personali recuperati appartengono a Deidda è arrivata dagli accertamenti irripetibili effettuati dagli specialisti del Ris di Cagliari: gli esperti dell'Arma hanno fatto una comparazione degli elementi trovati in campagna a Sinnai con il Dna recuperato da alcuni oggetti trovati in casa. Intanto sono riprese in mattinata le ricerche del corpo di Deidda. Per spingere sulle indagini, in Sardegna sono arrivati sono arrivati da Bologna alcuni cani molecolari.