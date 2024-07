Francesca Deidda scomparsa in Sardegna: trovati altri abiti femminili

Indumenti femminili, oltre agli effetti personali recuperati ieri , sono stati trovati stamane nel Sud Sardegna durante le ricerche del corpo di Francesca Deidda , l'impiegata di 42 anni di San Sperate (Cagliari) la cui scomparsa è stata denunciata dal fratello il 30 maggio scorso. I carabinieri, con l'ausilio dei Cacciatori di Sardegna, di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, stanno setacciando da ieri la zona lungo l'ex strada statale 125, a San Priamo, dove per l'ultima volta è stato localizzato il telefono cellulare della donna. Il marito, Igor Sollai, autotrasportatore, coetaneo della moglie, è in carcere con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere, su disposizione della gip Ermengarda Ferrarese. A suo carico i carabinieri hanno raccolto una serie di gravi indizi di colpevolezza. Le ricerche del corpo da ieri sono concentrate vicino all'alveo di un fiume nel territorio del comune di San Vito, dove sono stati repertati dai carabinieri del Ris il bite dentale con custodia di Deidda, una pochette con cosmetici, un brandello di felpa e tracce, che potrebbero essere sangue, rilevate su materiale di solito impiegato dagli autotrasportatori per proteggere i loro carichi. In un'area a monte di quella battuta ieri, oggi sono stati trovati altri indumenti femminili, che gli specialisti del Ris sono stati chiamati a repertare.

La recita del marito

Secondo l'ipotesi investigativa, il marito ha utilizzato il cellulare della moglie per sostituirsi a lei, facendo credere ad amici e parenti che fosse ancora viva, nel tentativo di convincere tutti che la sparizione fosse volontaria e collegata alla fine della loro relazione. Al telefono l'uomo scambiava solamente messaggi senza mai dare la possibilità di un colloquio telefonico. Non solo: a Sollai viene contestato anche l'invio di una mail con cui la moglie annunciava il suo licenziamento al call center nel quale lavorava. Sollai, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, sarà interrogato di nuovo il prossimo 18 luglio. Due giorni prima del suo arresto, il marito, che ha una relazione con un'altra donna, aveva risposto ad alcune domande dell'inviata della trasmissione 'Chi l'ha visto?'. "Io non c'entro niente con la scomparsa di Francesca", aveva detto. "Non ero preoccupato. Eravamo in pausa. Non la vedevo da tre settimane: l'avevo accompagnata dove mi aveva chiesto e ci eravamo salutati. Non so dove possa essere e non posso dire molto altro, perché ci stanno lavorando gli inquirenti. Magari ci sono di mezzo altre persone intorno a questa sparizione".