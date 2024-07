Fiume Brenta, trovato il corpo del secondo ragazzo scomparso in acqua

Nel Padovano due persone sono scomparse domenica in acqua senza più riemergere. Secondo le prime ricostruzioni, un 23enne cingalese si è tuffato ma si è trovato in difficoltà. Un trentenne romeno, dopo essersi accorto della situazione, si è lanciato per salvarlo ma è scomparso anche lui. In serata i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato uno dei corpi dei due giovani dispersi, mentre in mattinata è stato recuperato anche il secondo

Cos’è successo

I due giovani sono scomparsi in acqua domenica pomeriggio a Campo San Martino, nel Padovano. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due - 23enne cingalese - si è tuffato nelle acque del Brenta ma si è trovato in difficoltà per la corrente. Un trentenne romeno di un altro gruppo, dopo essersi accorto della situazione, si è lanciato per salvarlo: lo ha agganciato con la mano, ma non è riuscito a trattenerlo, è stato portato via a sua volta dalla corrente ed è scomparso in acqua con lui senza più riemergere. Ad assistere alla scena sono state diverse persone, che non hanno potuto far nulla. Una di loro è la fidanzata del ragazzo che si è tuffato per primo, che al Mattino di Padova ha poi raccontato: "Lui era andato a bagnarsi nel fiume ma ad un certo punto ha avuto difficoltà a nuotare. Allora è intervenuto un altro ragazzo romeno che da fuori stava cercando di recuperare un pallone finito in acqua lanciando dei sassi. Lo ha visto in difficoltà ed è entrato in acqua per tendergli una mano, lo ha raggiunto ma poi la corrente del fiume li ha portati via entrambi".