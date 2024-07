Cresce la violenza contro le donne in famiglia:+ 5% nel 2024

Confrontando il periodo Gennaio-Giugno 2024 con l'analogo semestre del 2023, si evince che c'è un progressivo aumento dei casi registrati per tutti i reati in esame, ad esclusione del delitto di deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso per il quale emerge un lieve calo (-9%). E' prevalente l'incidenza delle vittime di genere femminile per i delitti analizzati (in particolare per la costrizione o induzione al matrimonio), tranne che per la deformazione dell'aspetto della persona con lesioni permanenti al viso.