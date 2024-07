In precedenza si erano verificate altre scosse, di minore entità: una alle 4.21 di stanotte, magnitudo 1.3 e 4 chilometri di profondità, l'altra più superficiale, a 2 chilometri di profondità, con magnitudo 1.2, alle 20.50 di ieri sera

Ancora una scossa ai Campi Flegrei. Oggi alle 11.59 la terra ha tremato con un'intensità di magnitudo 2.6, a una profondità di 3 chilometri. L’epicentro è stato registrato all'altezza di via Pisciarelli. Non si segnalano danni a persone o cose. In precedenza si erano verificate altre scosse, di minore entità: una alle 4.21 di stanotte, magnitudo 1.3 e 4 chilometri di profondità, l'altra più superficiale, a 2 chilometri di profondità, con magnitudo 1.2, alle 20.50 di ieri sera.