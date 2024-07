Crazy Pizza di Briatore arriva a Forte dei Marmi

L'apertura è prevista per venerdì 12 luglio. Il nuovo ristorante sarà un intero edificio in posizione centrale, tra il mare e il mercato di Forte dei Marmi: previsti 100 posti a sedere

Dopo le ultime aperture a Marina di Varazze e Saint Tropez, il progetto Crazy Pizza di Flavio Briatore annuncia un nuovo locale a Forte dei Marmi. L'apertura è prevista per venerdì 12 luglio. Il nuovo ristorante sarà un intero edificio in posizione centrale, tra il mare e il mercato di Forte dei Marmi, dotato di una veranda esterna, un’ampia area interna su due piani e una zona bar dedicata a cocktail e aperitivi, per un totale di oltre cento posti a sedere.

Il commento di Briatore

"Venerdì 12 luglio apriremo a Forte dei Marmi, dopo aver consolidato la nostra presenza in altre esclusive località marine in Italia e in Costa Azzurra. Questo ristorante, creato all’interno di un immobile prestigioso, rafforza il nostro rapporto privilegiato con il mare e il nostro impegno a offrire un servizio di qualità superiore nelle località turistiche più glamour", ha commentato Briatore. "Crazy Pizza apre quindi anche in Versilia, aggiungendosi alle altre nostre venues della Costa Smeralda, della Riviera Ligure e della Costa Azzurra. Ovviamente questa apertura al Forte mi sta particolarmente a cuore, sia per il mio personale legame con il territorio, sia perché è un ulteriore nostro investimento nelle località marittime dell’Italia, che da sempre ritengo siano, grazie agli oltre 8mila km di costa, uno dei più grandi patrimoni italiani".