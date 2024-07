Sondrio, disperso 17enne tuffatosi in un torrente e trascinato via

Continuano le ricerche. Il ragazzo era in compagnia di altre tre persone quando ha deciso di tuffarsi nel Masino all'altezza di Cataeggio (Sondrio) per combattere l'afa. Non è più riuscito a risalire. Un amico di 22 anni, nel tentativo di aiutarlo, si è procurato diverse fratture ed è stato portato d'urgenza in ospedale

Un ragazzo italiano di 17 anni si è tuffato in una pozza profonda del torrente Masino per fare il bagno, cercando di vincere la calura estiva, ed è stato trascinato via dalla corrente del corso d'acqua a Cataeggio, frazione in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ingrossato a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la zona. Le ricerce sono ancora in corso ed è operativa una task-force di soccorritori composta dai sub dei Vigili del fuoco giunti da Torino con i colleghi del Comando provinciale di Sondrio e del distaccamento di Morbegno più i militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio. Il sindaco di Val Masino, Pietro Taeggi, ha chiesto all'Enel di ridurre la portata dell'acqua del torrente Masino dove è disperso il 17enne, nella speranza di facilitare l'attività dei soccorritori.