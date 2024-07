Auto nel Po, l'autopsia conferma il femminicidio di Lorena Vezzosi

Lorena Vezzosi è stata accoltellata dall'ex compagno, Stefano Del Re. E' quanto sembrerebbe confermare l'autopsia eseguita questa mattina all'ospedale Maggiore di Cremona. Il femminicidio sarebbe avvenuto presumibilmente già a Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Cremona, dove i coniugi separati abitavano, oppure durante il tragitto dal Riminese verso il Casalasco, territorio di cui erano originari. La coppia di Santarcangelo di Romagna era stata trovata morta nella sua auto finita nel fiume Po giovedì 4 luglio notte a Casalmaggiore.

Le indagini



La procura della Repubblica di Cremona, e come l'autorità giudiziaria anche i carabinieri titolari delle indagini, preferiscono per ora mantenere ancora il massimo riserbo, presumibilmente per la necessità di compiere ulteriori accertamenti.