Incidenti sul lavoro, un morto a Lucca e un operaio grave a Torino

Una vittima a Padova e un ferito nel Torinese

Grave infortunio sabato mattina a Brandizzo, in provincia di Torino, dove un operaio 57enne, dipendente di una cooperativa, è caduto dal ramo di un albero che si stava apprestando a potare. L’uomo, cosciente, è stato soccorso dal 118 e portato in elisoccorso al Cto in codice rosso. Intervento dei vigili del fuoco, infine, ieri pomeriggio in un’azienda agricola a San Martino di Lupari (Padova) per una persona caduta all’interno di un carro miscelatore che ha portato al decesso dell'agricoltore. Il personale della squadra dei vigili del fuoco di Cittadella ha messo in sicurezza il mezzo per poi procedere all’apertura e allo smontaggio del carro e il recupero dell’uomo.